Stefan Raab kehrt ins Rampenlicht zurück und boxt gegen Regina Halmich

Stefan Raab kehrt ins Rampenlicht zurück und boxt zum dritten Mal gegen Regina Halmich. Ein Video sorgt für Spekulationen über seine Pläne. Raab möchte Influencer werden und hat das Ziel, neun Millionen Follower zu erreichen.

Es wird spekuliert, ob alles nur ein Aprilscherz war. Der Kampf zwischen Raab und Halmich soll am 14. September stattfinden.

