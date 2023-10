Stärkere Vernetzung für geschlechtergerechten Strukturwandel - Sächsische und Brandenburger Delegation für die Lausitz in Brüssel

Begleitet wurden sie am Mittwoch und Donnerstag von den Staatssekretärinnen des Sächsischen Ministeriums der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung (SMJusDEG) und des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg (MSGIV),

, Leiterin des TRAWOS-Instituts für Transformation, Wohnen und soziale Raumentwicklung der Hochschule Zittau/Görlitz. Die Delegation unterstützt das Bündnis der Kommunalen Gleichstellungsbeauftragten der Lausitz in seinem Anliegen, den Strukturwandel geschlechtergerecht zu gestalten. In Brüssel tauschten sich die Teilnehmerinnen mit Abgeordneten des Europäischen Parlaments sowie mit Vertreterinnen und Vertretern der Europäischen Kommission aus.

In den Gesprächen thematisierten die Teilnehmerinnen unter anderem die einseitige Fokussierung auf Industriearbeitsplätze in den Strukturwandelregionen. Wichtig sei auch eine valide Datengrundlage, die nachweist, dass Fragen der Geschlechtergerechtigkeit maßgeblich für die Aufrechterhaltung der demokratischen und gesamtgesellschaftlichen Strukturen vor Ort sind.: »Mit dem Strukturwandel nach der Wiedervereinigung hat die Lausitz viele tatkräftige Frauen verloren. headtopics.com

Am Donnerstag hatten beide Ministerinnen zur Podiumsdiskussion eingeladen. Zum Thema »Strukturwandel in europäischen Regionen: Warum die Geschlechtergerechtigkeit eine wichtige Voraussetzung für eine Erfolgsstory ist!« tauschten sie sich mit Ihren vielfältigen Gästen aus:, Leiterin des TRAWOS-Instituts für Transformation, Wohnen und soziale Raumentwicklung der Hochschule Zittau/Görlitz.

Sowohl in den Grußworten als auch in der sich anschließenden Diskussion betonten die Teilnehmenden, dass es für einen gerechten Übergang und Strukturwandel der Teilhabe von Frauen zwingend bedarf. Der Weggang zahlreicher gut ausgebildeter junger Frauen sei nicht nur ein erheblicher wirtschaftlicher Standortnachteil, sondern führe auch gesamtgesellschaftlich zu verheerenden Entwicklungen, was etwa demografische, demokratische und kulturelle Fragen betrifft. headtopics.com

