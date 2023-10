Spider-Man ist zurück in den Steam-Charts Die Zeit der Exklusivspiele ist vorbei – das hat inzwischen auch Sony begriffen. Bereits seit geraumer Zeit portiert der Konzern seine größten PlayStation-Hits nach einiger Zeit auf den PC. Auch Marvel’s Spider-Man wurde im August 2022 im Rahmen einer Remastered-Version auf Steam veröffentlicht und konnte sich damals großer Beliebtheit erfreuen. Schon die PS4-Version schnitt im GIGA-Test außerordentlich gut ab.

Was sich im Vergleich zur PlayStation-Version in der PC-Version von Marvel’s Spider-Man Remastered geändert hat, verrät euch das Video: Ein weiterer Faktor für den Erfolg dürfte die Veröffentlichung von Marvel’s Spider-Man 2 sein. Gut möglich, dass einige Spieler, die sowohl Zugriff auf einen leistungsstarken Gaming-PC als auch eine PS5 haben, den ersten Teil noch einmal auf dem PC spielen wollen, bevor sie sich dem Nachfolger auf der PS5 widmen.

Das Schicksal der Schurken in Marvel's Spider-ManEin Fan hat einen geheimen Raum entdeckt, in dem Kraven die Superschurken jagt und tötet. Rhino's Kopf ist als Trophäe an der Wand zu sehen.

