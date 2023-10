Inflation im Südwesten verlangsamt sich im Oktober

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Inflation im Südwesten hat sich im Oktober voraussichtlich weiter verlangsamt. Die Teuerungsrate lag im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 4,4 Prozent - und damit erstmals seit Februar 2022 unter der Marke von 5,0 Prozent. Das teilte das Statistische Landesamt am Montag auf Grundlage vorläufiger Daten mit. Im Oktober 2022 war die Jahresteuerung mit 8,2 Prozent fast doppelt so hoch.

Im September hatte die Inflationsrate bei 5,1 Prozent gelegen, nach 7,0 Prozent im August. Im Vergleich zum September dieses Jahres blieb der Verbraucherpreisindex aber unverändert. Die endgültigen Zahlen werden am 3. November veröffentlicht.

Deutlich günstiger als vor einem Jahr waren den Angaben nach Heizöl (minus 20,5 Prozent) und Kraftstoffe (minus 6,2 Prozent). Die Preise für Nahrungsmittel stiegen hingegen um 6,6 Prozent und damit erneut überdurchschnittlich stark. Der Plus fiel aber geringer aus als in den Vormonaten. headtopics.com

Die hohe Inflation zehrt bereits seit Monaten an der Kaufkraft von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Sie können sich für einen Euro weniger leisten. Viele schränken ihren Konsum ein - mit Folgen für die Konjunktur, für die der Privatkonsum eine wichtige Stütze ist.

Das Wort 'Inflation': Die Inflation der Flation Inflation : Gierflation, Shrinkflation, Beyoncéflation: Ständig entstehen neue Worte mit der Endung -flation. Wer soll da noch mitkommen? Weiterlesen ⮕

Verbraucherpreise: Inflationsrate in Baden-Württemberg fällt auf 4,4 ProzentStuttgart (lsw) - Die Inflation im Südwesten hat sich im Oktober voraussichtlich weiter verlangsamt. Die Teuerungsrate lag im Vergleich zum Vorjahresmonat Weiterlesen ⮕

Gruselige Unterhaltung im Horror-Herbst: Die besten Streaming-Filme im OktoberOb bei Netflix, Amazon, Paramount+ oder Disney+: Die Eigenproduktionen der Streaming-Filme lassen sich diesen Monat sehen. Im Horror-Herbst ist viel gruselige Unterhaltung dabei, aber auch etwas Sci-Fi und ein hochgelobter Thriller. Weiterlesen ⮕

30. Oktober 2023 - Die internationale PresseschauEin Thema in den Kommentaren ist das 100-Jährige Bestehen der Republik Türkei. Viele ausländische Zeitungen befassen sich aber weiterhin mit dem Nahostkrieg. Weiterlesen ⮕

Starke Schwankungen am Markt und positive Wirtschaftsdaten aus den USADie vergangene Woche am Markt war von starken Schwankungen geprägt, verursacht durch enttäuschende Unternehmensergebnisse, die mehrheitlich negativ sanktioniert wurden. Gleichzeitig prasselten positive Wirtschaftsdaten aus den USA auf die Investoren ein, welche so interpretiert wurden, als dass die Fed die Zinssätze erneut anheben wird. Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten sind durch die wirtschaftlichen Sorgen etwas in den Hintergrund gedrängt worden, weshalb die Ölpreise unter die Marke von 90,- USD fallen konnte. Die Erhöhung der wöchentlichen US-Lagerbestände drückte die Preise ebenfalls. Ein Highlight der Woche war die Prognose der Internationalen Energieagentur, die einen Höhepunkt der globalen Ölnachfrage bis 2030 vorhersagt. In London blieb Kupfer trotz der noch undurchsichtigen Wirtschaftslage sowohl in China als auch Europa und den USA stabil. Neueste chinesische Statistiken zeigen allerdings einen Nachfragerekord im September. Die Tonne Kupfer wird mit derzeit mit rund 7.950,- USD gehandelt. Gold notierte zum Wochenschluss sogar bei über 2.000,- USD je Feinunze und untermauert damit seinen Status als sicherer Hafen. Weiterlesen ⮕

Tel Aviv nach dem Terror-Angriff: Die Touristen sind weg, das Leben kehrt langsam zurückNach dem heimtückischen ­Terror-Angriff: Die Touristen sind weg, in den Bars kehrt langsam das Leben zurück. Aber „Altneuland“ ergibt sich nicht. Ein Reservist der israelischen Armee schaut auf den Gordon-Strand. Die Einheimischen nutzen die Promenade für Abendläufe – und sind schnell in einem Schutzraum, wenn die Sirenen heulenWenn die Sirenen schrillen, dann musst du schnell sein in Tel Aviv, damit du es unter ein sicheres Dach schaffst. Wer es nicht schafft, legt sich flach auf den Bürgersteig. Drei Wochen nach dem Terror-Angriff der Hamas auf Israel ist die größte Stadt des Landes nicht mehr die, die sie war: die beste Party-Metrople des Nahen Ostens, rund 1,5 Millionen ausländische Touristen kommen jährlich. Der Traumstrand am Mittelmeer, das tolle Essen, die fröhlichen Menschen. Ende Oktober ist es 30 Grad warm, die Sonne scheint von morgens bis abends. Aber in den Hotels wohnen keine Touristen, sondern geflüchtete Israelis aus überfallenen ­Dörfern und Städten, aus Regionen, die aus Angst vor den Raketen der Hamas und der Hisbollah evakuiert wurden.7. Oktober 2023: Eine Rakete aus dem Gazastreifen schlägt in einem Haus in Tel Aviv ein. Übrigens: Die Stadt erhielt 1909 ihren Namen„Tel Aviv“, der einer poetischen Übersetzung des Titels des Romans„Altneuland“ von Theodor Herzl entliehen ist. Darin steht „Tel“ (mehrschichtiger Hügel aus Siedlungsschutt) für „Alt“ und „Aviv“(Frühling) für „Neu“ Weiterlesen ⮕