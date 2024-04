Serverausfall im Stadion: Lautsprecheranlage defekt

Dieses rauf und runter fahren macht etwas mit dem Kopf", bekräftigt Janßen, deshalb gab es noch ein paar motivierende Worte des Routiniers für seine Schützlinge. Besonders nachdem der Viktoria-Trainer davon ausgeht, dass"die Mannschaft, die mit der Situation besser umgehen kann, einen gewissen Vorteil hat."Für Olaf Janßen ist es wie der Trainer bei Magenta Sport zugibt auch eine"Premiere", eine Verzögerung aufgrund des Ausfalles der Lautsprecheranlage hat der Trainer auch nicht erlebt.

"Aber das ist das schöne am Fußball, es passiert immer was neues", zeigt sich Janßen aber entspannt und liefert einen kleinen Einblick in die nun veränderte Vorbereitung der Spieler:"Wir sind froh, dass jetzt eine Zeit mit 15 Uhr steht. Wir gehen um 14.18 Uhr raus, dann können wir uns an unseren Fahrplan halten."Aufgrund eines Serverausfalls funktioniert im Stadion an der Grünwalder Straße die Lautsprecheranlage nich

