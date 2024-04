Photovoltaik und Solarthermie: Lohnt sich eine Investition?

Photovoltaik Anlagen werden heute hauptsächlich für den Eigenverbrauch gebaut. Die Motivation bei einer Solarthermie Anlage liegt darin, Heizkosten und fossile Brennstoffe einzusparen. Doch lohnt sich eine Investition in Solar im Einzelfall? Eine Photovoltaik Solaranlage erzeugt Strom aus Solar Energie . Dieser kann selbst verbraucht oder ins Netz eingespeist werden. Hierfür erhält der Betreiber der Solaranlage eine Vergütung - oder er reduziert über den Eigenverbrauch seine Strom kosten.

Thermische Solaranlagen gewinnen Wärme aus Solar Energie. Diese kann für die Wassererwärmung und Unterstützung der Heizung genutzt werden - in Kombination mit einer Gas- oder Pelletheizung ist eine solche Solaranlage besonders effektiv. Der Photovoltaik-Rechner ermittelt individuell, was eine Photovoltaikanlage kostet, welcher Stromertrag pro Jahr erzielt wird, wie hoch die Einspeisevergütung nach 20 Jahren ausfällt und welche Rendite mit der Investition in eine Solaranlage möglich ist

Photovoltaik Solarthermie Investition Strom Solar Energie Wärme Einspeisevergütung Rendite

