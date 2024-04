Schwerer Sturz bei der Baskenland-Rundfahrt: Vingegaard, Evenepoel und Roglic verletzt

Jonas Vingegaard , Remco Evenepoel and Primoz Roglic were involved in a serious crash during the Basque Country Tour. Vingegaard was taken to the hospital in an ambulance and later diagnosed with injuries.

The images of Tour champion Vingegaard were particularly concerning, as he crashed into a ditch almost unimpeded. Vingegaard's team, Visma, stated that he was conscious and on his way to the hospital.

Sturz Baskenland-Rundfahrt Vingegaard Evenepoel Roglic Verletzung

