Schwerer Sturz von Tour-Sieger Jonas Vingegaard bei der Baskenland-Rundfahrt

Tour-Sieger Jonas Vingegaard ist bei der Baskenland-Rundfahrt schwer gestürzt. Der dänische Rad-Superstar kam am Donnerstag auf der vierten Etappe wie Primoz Roglic, Remco Evenepoel und weitere Fahrer rund 35 Kilometer vor dem Ziel in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, Vingegaard rauschte mit hoher Geschwindigkeit in einen Betongraben. Das Rennen wurde daraufhin lange unterbrochen.

Vingegaards Team Visma-Lease a bike gab etwas mehr als eine Stunde nach dem Unfall zumindest leichte Entwarnung. Der zweimalige Tour-de-France-Sieger sei „bei Bewusstsein“, im Krankenhaus werde es weitere Untersuchungen geben. Diese ergaben schließlich ein gebrochenes Schlüsselbein sowie mehrere gebrochene Rippen, wie der niederländische Rennstall später am Abend mitteilte. Vingegaard bleibe „als Vorsichtsmaßnahme im Krankenhaus“.Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Vingegaard minutenlang in stabiler Seitenlage von Betreuern erstversorgt wurde. Der Rücken des zweimaligen Tour-Siegers war blutüberström

Jonas Vingegaard Baskenland-Rundfahrt Sturz Radrennen Verletzung

