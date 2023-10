Schweden übernimmt das Programm 'Kurve kriegen' zur Bekämpfung der Clan-Kriminalität

Im Kampf gegen die Clan-Kriminalität hat Schweden das in Nordrhein-Westfalen entwickelte Programm 'Kurve kriegen' übernommen. Das Programm werde inzwischen sogar vom schwedischen Königshaus unterstützt, berichteten schwedische Ermittler am Montag bei einem Internationalen Kongress gegen Clan-Kriminalität in Düsseldorf.

