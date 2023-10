'Promi Big Brother': Startschuss des 24/7-Livestreams enthüllt

Die 10. Ausgabe von"Promi Big Brother" wird erstmals zu 100 Prozent zu sehen sein. Nun steht fest, wann der Livestream bei Joyn losgeht.": Zum ersten Mal werden Zuschauer die Möglichkeit haben, den Stars während jeder einzelnen Sekunde im TV-Container beizuwohnen. Inzwischen steht auch fest, wann der Startschuss für die 24/7-Überwachung fallen wird: Ab dem 18. November um 18:00 Uhr wird der Livestream bei Joyn Plus+, dem Streamingdienst der ProSiebenSat.

Somit geht der 24-Stunden-Stream zwei Tage vor dem offiziellen TV-Start in Sat.1 (20. November, 20:15 Uhr) los. Wie in den vorangegangenen Staffeln bekommt das TV-Publikum der zehnten Ausgabe des Formats darin die Highlights des vergangenen Tages per Zusammenschnitt präsentiert. Die Challenges und Rausschmisse werden hingegen live präsentiert. Wer wirklich alles in Echtzeit sehen will, kommt um einen Joyn-Plus+-Account nicht umher.

Allerdings wird rund zehn Tage vor dem Start von "Promi Big Brother" eine Wildcard an Reality-Persönlichkeiten vergeben. Zu sehen gibt es den Kampf um die Wildcard am Dienstag, 7. November 2023, um 19:30 Uhr live auf Joyn. Mit dabei sind unter anderem die TikTok-Stars Marco Strecker (21), Sophie Reintjes und Cenkgo, auch Dschungelcamp-Teilnehmer Marco Cerullo (34) macht mit. headtopics.com

Fix sind derweil noch zwei andere Personalien für "Promi Big Brother": Einmal mehr werden Jochen Schropp (44) und Marlene Lufen (52) durch die Sendung führen.

