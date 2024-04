Schnellkatamaran 'Halunder Jet' nimmt Brunsbüttel in Fahrplan auf

Der Schnellkatamaran 'Halunder Jet' hat die Kleinstadt am Übergang der Elbe zur Nordsee mit in seinen Fahrplan aufgenommen. Ab heute macht das Schiff mehrmals in der Woche auf der Strecke Hamburg-Helgoland am alten Anleger der Elbfähre Brunsbüttel fest. Die FRS Helgoline will mit dem neuen Angebot ihre Fahrgastzahlen und die Auslastung des 'Halunder Jets' erhöhen. Zuvor waren Hamburg und Cuxhaven die einzigen Abfahrtshäfen der Linie.

Der 2018 erbaute Hochgeschwindigkeits-Katamaran bringt Urlauber und Tagesgäste seitdem immer in der Saison von März bis November nach Helgoland. Er kann mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 36 Knoten fahren und 680 Passagiere mitnehmen. Die Überfahrtsdauer soll ab Brunsbüttel etwa zwei Stunden betragen. Ein Tagesausflug mit Hin- und Rückfahrt am selben Tag kostet für Erwachsene ab Brunsbüttel 79,90 Euro und für eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern 195,90 Euro

