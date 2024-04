Sara Däbritz fehlt der deutschen Frauen-Nationalmannschaft in Österreich und gegen Island. Die Mittelfeldspielerin aus Lyon ist wegen Adduktorenprobleme n bereits abgereist. Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft muss in den EM-Qualifikationsspielen am Freitag (20.30 Uhr) in Österreich und am Dienstag gegen Island auf Sara Däbritz verzichten. Die 29-Jährige ist wegen einer Adduktorenzerrung vorzeitig abgereist, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit.

Für die Mittelfeldspielerin von Olympique Lyon nominierte Bundestrainer Horst Hrubesch Elisa Senß von Bayer Leverkusen nach. Senß war wegen einer Erkrankung zunächst nicht planmäßig zur Nationalmannschaft angereist, ist nun aber wieder genesen. Sie wird am Donnerstagabend im Mannschaftshotel in Hagenberg erwartet. Däbritz war mit 104 Länderspiel-Einsätzen die erfahrenste Spielerin im Kader von Hrubesch. Sie wurde auch als Ersatzkapitänin für die verletzte Alexandra Popp gehandel

