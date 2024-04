Deutsche Frauen-Nationalmannschaft startet EM-Qualifikation gegen Österreich

Am Freitag startet für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft die EM-Qualifikation. Zum Auftakt geht es gegen unsere Nachbarinnen aus Österreich. Anstoß in Linz ist um 20.30 Uhr. Im ersten Spiel auf dem Weg zur Europameisterschaft 2025 in der Schweiz muss Bundestrainer Horst Hrubesch (72) auf einige wichtige Spielerinnen verzichten. Nicht mit dabei sein werden Kapitänin Alexandra Popp (32), Marina Hegering (33) und die frisch zurückgetretene Svenja Huth (33).

Trotzdem sieht Torhüterin Merle Frohms (29) die deutschen Fußballerinnen vor dem Auftakt in die EM-Qualifikation gut gerüstet.Frohms: „Natürlich fehlen die Spielerinnen uns, keine Frage. Aber ich sehe da jetzt kein Problem, dass wir keine Führungsspielerinnen hätten oder Spielerinnen, die vorangehen.“ Für Frohms wird das EM-Quali-Spiel gegen Österreich das 50. Länderspiel werden. Frohms: „50 Länderspiele, da kann man stolz drauf sei

