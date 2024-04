Deutsche Nationalmannschaft gut gerüstet für EM-Qualifikation

Sport Nachrichten

Die deutsche Nationalmannschaft ist vor dem Auftakt in die EM-Qualifikation gut gerüstet. Die Torhüterin des VfL Wolfsburg, Merle Frohms, sieht kein Problem darin, dass wichtige Spielerinnen fehlen. Deutschland tritt gegen Österreich, Island und Polen an. Die EM 2025 findet in der Schweiz statt. Es ist noch unklar, wer das Team in den kommenden Spielen als Kapitän anführen wird.

