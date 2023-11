Rundfunkbeitrag könnte ab 2025 steigen

Der Rundfunkbeitrag sollte ab 2025 vorläufigen Berechnungen von Finanzexperten zufolge von monatlich 18,36 Euro um 58 Cent auf 18,94 Euro steigen. Das geht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus einem am Freitag bekanntgewordenen Entwurf des Expertengremiums KEF hervor. Die Kommission will Anfang 2024 eine endgültige Empfehlung an die Bundesländer abgeben, die das letzte Wort zur Beitragshöhe haben. Sie müssen sich aber eng an der KEF-Empfehlung orientieren.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk aus ARD, ZDF und Deutschlandradio wird im Wesentlichen aus Einnahmen aus dem Rundfunkbeitrag finanziert, den Haushalte und Firmen zahlen. 2022 kamen 8,4 Milliarden Euro für die Medienhäuser zusammen. Die Beitragshöhe ist in einem Staatsvertrag festgelegt, dem alle Länder einstimmig zustimmen müssen. Es könnte bis zum Bundesverfassungsgericht gehen Mit der nun wahrscheinlicher gewordenen Empfehlung für eine Steigerung des Beitrags droht ein Konflik

:

SZAKTUELL: Rundfunkbeitrag könnte ab 2025 steigenDer Rundfunkbeitrag könnte ab 2025 um 58 Cent auf 18,94 Euro steigen, laut vorläufigen Berechnungen von Finanzexperten . Die endgültige Empfehlung wird Anfang 2024 erwartet.

Herkunft: szaktuell | Weiterlesen »

WESERKURİER: Neuer Jugendbeirat in Hemelingen gewähltKinder und Jugendliche aus den fünf Hemelinger Ortsteilen haben in der vergangenen Woche einen neuen Jugendbeirat gewählt. Die Gewinnerinnen und Gewinner der Wahl und damit der neue Jugendbeirat Hemelingen für die Legislaturperiode 2023 bis 2025 sind: Lotta Bösch, Lucas Fahrenholz, Sara Güler, Roshen Haidar, Emil Hepp, Mira Kneisel, Nabi Zadeh, Denis Porumov, Finn Roggow, Lina Straßenburg und Thibault Trautmann. Erstmals überhaupt in Bremen wurde in Hemelingen der Jugendbeirat ausschließlich digital gewählt.

Herkunft: weserkurier | Weiterlesen »

FİLMSTARTS: Der beste 90er-Jahre-Film laut der FILMSTARTS-CommunityDie FILMSTARTS-Community hat den besten 90er-Jahre-Film gewählt. Erfahre, welcher Film es ist und warum die Meinung repräsentativ ist.

Herkunft: Filmstarts | Weiterlesen »

AZ_AUGSBURG: Das Benko-Drama: Der Schwabe und der MilliardärDer Ulmer Wirtschaftsprüfer und Sanierungs-Experte Arndt Geiwitz soll das Immobilien-Imperium des Österreichers René Benko retten. Es prallen zwei Charaktere aufeinander.

Herkunft: AZ_Augsburg | Weiterlesen »

BERLİNERZEİTUNG: – An der Urania: „Ikone der Berliner Architektur droht verloren zu gehen“Ein zwölfgeschossiges Bürogebäude am Eingang zur City West soll abgerissen werden. Das stößt auf Protest. Eine Initiative startet eine Online-Petition für den Erhalt. Berlin UPaulBerlin

Herkunft: berlinerzeitung | Weiterlesen »

DPA: Formel 1: Gier auf der Überholspur: Die Strip-Show der Formel 1Die Formel 1 beginnt ihre große Show in Las Vegas mit einer Eröffnungsparty. Das Rennen ist für die Königsklasse eines der wichtigsten Projekte ihrer Geschichte via stern_sport (hc)

Herkunft: dpa | Weiterlesen »