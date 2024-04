Rückläufige Gewinne, aber steigende Dividenden bei deutschen Unternehmen

Trotz rückläufiger Gewinne steigen die Dividenden insgesamt um knapp 2 Prozent auf 53,8 Milliarden Euro, wie aus einer Studie der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY hervorgeht. Die Autoren rechnen aber mit einem Ende des Dividenden booms. "Die konjunkturelle Lage ist düster, sowohl die wirtschaftlichen als auch die politischen Risiken werden eher größer als kleiner", sagte EY-Partner Mathieu Meyer.

Bei der Hälfte der 40 DAX-Konzerne liegt die Dividende in diesem Jahr auf einem Rekordniveau. 23 Konzerne erhöhen die Dividende, acht halten sie konstant und neun kürzen die Dividende. Die Dividendenausschüttungen müssen noch von den jeweiligen Hauptversammlungen abgesegnet werden. Die Gewinne gingen unterdessen zurück. Die Konzernergebnisse der DAX-Konzerne sanken im vergangenen Jahr in Summe um 6 Prozent auf 120,9 Milliarden Euro.

