Spionage - Verdacht in Norwegen : Aufregung um „Russenhütten“ In Norwegen sind drei Ferienhäuser mit Blick auf den Militärflughafen im Besitz reicher Russen. Norwegen diskutiert über Enteignung .

Mehr als 15 Jahre später herrscht Aufregung um drei ganz bestimmte „Hütten“ – wie in Norwegen selbst die Luxusklasse der Ferienhäuschen mit Sauna, Fußbodenheizung und Platz auf mehreren Etagen genannt wird. Sie liegen weit im Norden, in der Region Troms. 2009 warb man hier für die neu geplante Wintersportsiedlung Målselv um Käufer: fantastische Landschaft, neue Skianlagen, kommt und kauft. So berichtete es vergangene Woche der norwegische Fernsehsender TV2.

Atomflot-Angestellter urlaubt wohl gerne in Europa Ein Mann namens Alexander P. Timofejew übernahm den Erkenntnissen von TV2 zufolge eines der beiden zunächst von Saygin gekauften Grundstücke. Er habe ein gutes Verhältnis zu Norwegen und sehe kein Problem darin, dort eine Hütte zu besitzen, zitiert ihn TV2.

Der Inlandsgeheimdienst PST bestätigte Ende der Woche, dass er bereits Untersuchungen zu ebendiesen Hütten durchgeführt habe und mit den „Akteuren“ in Kontakt sei. Er mahnte an: Auch wenn diese Grundstückskäufe legal waren, solle man in Norwegen verstärkt mögliche Folgen für die innere Sicherheit im Blick haben. Auch die Nationale Sicherheitsbehörde NSM hat dies längst thematisiert.

