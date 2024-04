Rotations bei Rheinländern vor Spiel gegen Darmstadt

Bei den Rheinländern, die das Hinspiel Mitte November in der BayArena dank der Treffer Grimaldos (23.), Kossounous (57.), Tahs (73.) und Tellas (83.) mit 4:0 für sich entschieden und die die Meisterschaft ohne Schützenhilfe bereits am 21. April in Dortmund perfekt machen könnten, hat Trainer Xabi Alonso im Vergleich zum 2:1-Heimerfolg gegen die TSG 1899 Hoffenheim gleich sechsmal rotiert. Hrádecký, Hincapié, Kossounou, Iglesias, Tella und Hložek bekommen den Vorzug vor Kovář, Stanišić, Tapsoba, Frimpong, Schick und Adli (allesamt auf der Bank).Betrachtet man die aktuelle Form beider Mannschaften, gehen die Hausherren sicherlich leicht favorisiert in diese Partie. Unter Trainer Bo Henriksen sind die Nullfünfer vor heimischer Kulisse noch ungeschlagen und konnten zwei von drei Spielen gewinnen. Darmstadt hingegen ergatterte nach drei Pleiten am Stück vergangene Woche zumindest mal wieder einen Punkt beim VfL Bochum, tritt aber aktuell weiter auf der Stelle