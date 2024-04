Ryan Hunter-Reay gewinnt den vierten Lauf der Indy Cars in Long Beach

Nach dem Spritkrimi von letzter Woche im Barber-Park war der vierte Lauf der Indy Cars in Long Beach eher von der ruhigeren Sorte. Es gab nur wenig Positionswechsel auf der Strecke und auch sonst nur wenig aufregende Momente. Das Rennen endete mit dem ersten Saisonsieg und dem zweiten überhaupt für Ryan Hunter-Ray . Aus der erste Reihe gestartet hatte der 29-jährige zunächst keine Chance gegen den Trainingsschnellsten Will Power, der sich leicht absetzen konnte. Doch dann in der 17.

Runde blieb ausgangs der Spitzkehre der erster Gang in Powers Penske stecken, das reichte für Hunter-Reay und Justin Wilson, um vorbei zu ziehen. Von dem Moment an war Wilson der gefährlichste Gegner, der auch auf den Leader mehr und mehr aufschliessen konnte. Doch Wilson wurde von Alex Lloyd beim Überrunden übersehen, was den grossgewachsenen Engländer den Frontflügel kostet

