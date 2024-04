Rekord-Dividenden für Aktionäre von Dax-Konzernen

Aktionäre von Dax-Konzerne n dürfen sich dieses Jahr in Summe auf Rekord- Dividenden freuen. Doch Experten warnen vor einem Ende dieses Booms.Foto: Arne Dedert/dpa

Größter Zahler ist laut EY in diesem Jahr der Autobauer Mercedes-Benz - trotz eines leichten Rückgangs der Ausschüttungssumme um 0,7 Prozent. Dicht gefolgt vom Münchner Versicherungskonzern Allianz mit einem Plus von 18 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro. Den dritten Platz belegt mit 4,5 Milliarden Euro Volkswagen. Der Autobauer hat die Ausschüttungssumme an seine Aktionäre um drei Prozent erhöht.

Rekord-Dividenden für Aktionäre von Dax-KonzernenAktionäre von Dax-Konzernen dürfen sich dieses Jahr in Summe auf Rekord-Dividenden freuen. Trotz sinkender Gewinne schütten die Konzerne der obersten deutschen Börsenliga in diesem Jahr eine Rekordsumme von 53,8 Milliarden Euro an die Aktionäre aus.

