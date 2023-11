Rechtspopulist Wilders steuert auf Sieg bei niederländischer Wahl zu

Der Rechtspopulist Wilders steuert Nachwahlbefragungen zufolge auf einen Sieg bei der Wahl in den Niederlanden zu. Ein Sieg von Wilders käme einem politischen Erdbeben gleich. Bei der Parlamentswahl in den Niederlanden liegt der Rechtspopulist Geert Wilders mit seiner Partei vorne. Ein Wahlausgang, der Europa verändern könnte. Der Rechtspopulist Geert Wilders ist nach einer Prognose der Gewinner der niederländischen Parlamentswahl - und will jetzt Ministerpräsident werden.

"Der Wähler hat nun gesprochen", sagte Wilders am Mittwochabend im Fernsehen. "Ich glaube, dass wir jetzt alle über unseren Schatten springen müssen." Auf keinen Fall dürfe der Wählerwille übergangen werden. Wilders war darum bemüht, Ängste vor einem zu radikalen Vorgehen seiner Partei für die Freiheit (PVV) zu zerstreuen. Die von ihm angestrebte Zwangsschließung von Moscheen sei aktuell kein Thema, versicherte er. Priorität habe jetzt, den "Asyl-Tsunami" zu begrenzen





Cal Crutchlow: «Ich werde auf Sieg fahren»Erste britische Pole-Position durch Cal Crutchlow in der Königsklasse seit fast zehn Jahren. «Das gibt zusätzlich Motivation», sagte er.

Souveräner Sieg gegen Ipswich: Torwart-Fehler ebnet Fulham den WegVideo: Gegen Zweitligist Ipswich legte Fulham einen abgeklärten Auftritt hin. Harry Wilson nutzte einen Ausflug des Keepers zur frühen Führung, Rodrigo Muniz Carvalho stellte nach der Halbzeit schnell auf 2:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung.

League Cup: Liverpool und Klopp nach Sieg gegen Bournemouth im Viertelfinale - Arsenal raus, United scheitert krachendTeammanager Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben das Viertelfinale des englischen Ligapokals erreicht.

Dani Pedrosa (2./Honda): «Will um den Sieg kämpfen»Nur einmal konnte Dani Pedrosa seinen übermächtigen Honda-Teamkollegen Marc Marquez in einem Qualifying 2014 schlagen. Aber beim Meeting in Aragón will er ihn im Rennen vom zweiten Startplatz einheizen.

Valencia, Moto3: Rennabbruch und Quartararo-SiegNach zahllosen Stürzen in den ersten drei Runden wurde das erste Moto3-Rennen abgebrochen. Meister Fabio Quartararo sicherte nach dem Neustart den Sieg in Valencia.

Kehl hofft auf BVB-Sieg gegen Bayern: «Ist mal wieder Zeit»Der Aufwärtstrend bei Borussia Dortmund hält auch gegen die bisher auswärtsstarken Hoffenheimer an. Das 1:0 daheim im Pokal macht Mut für den ...

