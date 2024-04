Raúl Fernandez wird in der kommenden Saison in der MotoGP-WM antreten

Es war seit drei Wochen ein offenes Geheimnis. Jetzt hat KTM offiziell bestätigt, dass Raúl Fernandez in der kommenden Saison neben Remy Gardner bei KTM Tech3 Factory Racing die MotoGP-WM bestreiten wird. Der Moto2 -WM-Zweite aus dem Red Bull KTM Ajo Moto2 -Team unternimmt also den Schritt von der KTM GP Academy auf die mehr als 285 PS starke KTM RC16. Mit zwei Siegen und vier weiteren Podestplätzen in diesem Jahr hat der 19-jährige Spanier bereits genpgend Talentprobe abgeliefert.

Dabei war er erst im Herbst für die Moto2-WM ausgewählt worden. Er sollte eigentlich 2021 noch in der Moto3-WM bei Ajo fahren. Nach zwei Moto3-Siegen im Herbst wurde der Klassenwechsel jedoch vorgezogen und der mögliche Titelgewinn in der Moto3-WM vernachlässigt. «Ich freue mich sehr über diese Gelegenheit, die mir KTM bietet», erklärte Fernández. «Ich lerne viel und habe Spaß an der Moto2. Ich kam jetzt in eine Position, in der ich die Chance hatte, in die MotoGP aufzusteigen. Dafür bin ich sehr dankba

