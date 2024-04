KTM sucht nach einem weiteren Werksfahrer für die Saison 2017

Pit Beirer, Head of Motorsport bei KTM, macht sich keine Illusionen. Er wird neben Bradley Smith für 2017 keinen Lorenzo oder Pedrosa kriegen, deshalb fischt er beim zweiten Fahrer in Moto2-Gewässern.Ein Test im April, zwei im Mai – die neue MotoGP-Werksmaschine RC16 hat in nächster Zeit einige Bewährungsproben zu überstehen. Die Testfahrten werden vorläufig von Mika Kallio und Randy de Puniet erledigt. Ab Juni werden auch Tom Lüthi und Karel Abraham Testaufgaben übernehmen.

Und Pit Beirer, Head of Motorsport bei KTM, befindet sich auf der Suche nach einem weiteren Werksfahrer für die Saison 2017. Bradley Smith hat bereits einen Zwei-Jahres-Vertrag unterzeichnet.Der Tom ist für spätere Tests eingeplant. Bei den nächsten Tests sind Randy de Puniet und Mika Kallio fix. Was die Werksfahrer-Kandidaten für 2017 betrifft, ist KTM mit Smith bereits ein ausgezeichneter Fang gelunge

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SpeedweekMag / 🏆 91. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

USA: Sohn von Tallon Vohland wird KTM-WerksfahrerDas Red Bull KTM Werksteam nominierte seine Fahrer für die kommende Saison. Marvin Musquin und Cooper Webb werden in der 450er Klasse antreten. Das Engagement von Maximus Vohland ist eine Überraschung.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Red Bull-KTM-Werksfahrer mit Verbesserungspotenzial vor der SommerpauseVor der MotoGP-Sommerpause schafften es in Assen zwar erstmals seit Portimão im April wieder beide Red Bull-KTM-Werksfahrer ins Q2, Brad Binder mahnte aber: «Wir haben noch Arbeit zu erledigen.»

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Pol Espargaró (KTM/15.): «KTM leistet Unglaubliches»KTM hat mit der neuen Big-Bang-Version des 1000-ccm-V4-Motors einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Pol Espargaró fährt in Jerez erstmals aus der fünften Reihe los.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

KTM Adventure: 5 Modelle für reiselustige KTM-FahrerEin paar Tage nach der Intermot in Köln hat KTM die deutschen und Schweizer Preise für die Adventure-Modelle veröffentlicht.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Tom Lüthi (3.): Was ihn in diesem Jahr so stark machtDer Schweizer Tom Lüthi (30) erlebt die beste Moto2-WM-Saison seiner Karriere – sechster Podestplatz 2017.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Kay de Wolf gewinnt Spanien-Grand-PrixMit einem 1-2-Ergebnis gewann Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf den Grand-Prix of Spain in Arroyomolinos vor dem deutschen GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder und Titelverteidiger Andrea Adamo (KTM, 6-1).

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »