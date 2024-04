Red Bull-KTM-Werksfahrer mit Verbesserungspotenzial vor der Sommerpause

Vor der MotoGP-Sommerpause schafften es in Assen zwar erstmals seit Portimão im April wieder beide Red Bull-KTM-Werksfahrer ins Q2, Brad Binder mahnte aber: «Wir haben noch Arbeit zu erledigen.»Das Red Bull KTM Factory Racing Team brachte in Assen Miguel Oliveira (8. Startplatz) und Brad Binder (10. Startplatz) im Qualifying unter die Top-Ten, auch im Rennen glänzten die beiden RC16-Werksfahrer mit den Rängen 5 und 9.

Danach meinte Brad Binder, die KTM-Ingenieure hätten jetzt von den letzten vier Rennen genug Daten für die Sommerpause, um für Silverstone-GP (7. August) und den Österreich-GP (21. August) noch besser gewappnet zu sein. Der Moto3-Weltmeister von 2016 machte in Assen kein Geheimnis daraus, dass KTM vor allem gegenüber der Ducati-Übermacht und Yamaha-Star Quartararo Aufholbedarf hat. «Klar, in Assen lief es im Qualifying besser. Aber in Wirklichkeit lagen wir trotzdem 0,8 Sekunden hinten. Das ist alles andere als gut. Wir sind meilenweit von der Spitze entfern

