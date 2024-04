Putzmunter: Vom Putzen zur Geschäftsführerin - Die inspirierende Geschichte von Lisa Dworatzeck

Während der Corona-Pandemie bekommt sie ihre Chance.Lisa Dworatzeck ist Geschäftsführerin der Firma Putzmunter – vor einiger Zeit hat sie für das Unternehmen selbst noch geputzt. Doch als es in der Corona-Zeit nicht so gut läuft, hilft sie im Büro aus und macht so auf sich aufmerksam.

Und sie nutzt ihre Chance! Ihr Mann hat immer an sie geglaubt „Im Rahmen dieser Hilfstätigkeit im Büro, die ich nachmittags hier gemacht habe, war es immer so, dass ich immer mehr Aufgaben übernehmen durfte und immer weniger bei meinen Kunden reinigen konnte und einfach hier sehr gebraucht wurde“, sagt Lisa Dworatzeck im RTL-Interview. Fest an sie geglaubt hat stets ihr Mann. Selbst als dieser schwer an Krebs erkrankt und im November 2023 schließlich stirbt, macht sie weiter. Die ganze Geschichte dieser starken Frau, die auch für andere zum Vorbild werden kann, könnt ihr im Video sehe

