Proteste gegen AfD in mehreren Städten

Seit den Berichten über ein Geheimtreffen, an dem unter anderem AfD-Vertreter über Vertreibungspläne diskutierten, wird in mehreren Städten protestiert. Auch aus der Politik kommen Forderungen nach einem neuen Umgang mit der Partei.-Parteizentrale demonstriert. Am Samstag gingen in Duisburg rund 2.400 und in Düsseldorf rund 650 gegen die Partei auf die Straße.Am Sonntag wurde dann in Augsburg und Saarbrücken demonstriert.

In Berlin und Potsdam setzten insgesamt mehrere zehntausend Menschen ein Zeichen für Demokratie und gegen OB Mike Schubert (SPD), Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Kanzler Scholz (SPD) auf der Kundgebung in Potsdam.) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ein Zeichen gegen Rechtsextremismus gesetzt. Das Motto des Protests:"Potsdam bekennt Farbe". Auslöser der Proteste war ein Treffen in Potsdam, das vor einigen Tagen bekannt geworden wa





5000 Menschen demonstrieren in Saarbrücken gegen AfD und RechtsDem Aufruf zu einer Kundgebung auf dem Saarbrücker Landwehrplatz gegen Rechts und gegen die AfD waren am Sonntag 5000 Menschen gefolgt. Sprecher zahlreicher Jugendorganisationen forderten ein Verbot der AfD und setzten sich für Vielfalt und Demokratie in Deutschland ein.

