Landhaus Adlon: Treffen von AfD-Politikern und Identitärer Bewegung

Das Landhaus Adlon liegt malerisch. Nördlich von Potsdam, direkt am Lehnitzsee. Auf der Internetseite des Gästehauses heißt es, man bringe 'das Ambiente der 20er-Jahre zurück' nach Potsdam. Was in dem Landhaus im vergangenen November passiert sein soll, erinnert tatsächlich an die 1920er-Jahre – eine Zeit, in der Nationalsozialisten den Schulterschluss mit Unternehmern und anderen Unterstützern suchten, um die Macht zu ergreifen.

Wie das Recherchenetzwerk 'Correctiv' berichtet, nahmen an dem Treffen unter anderem AfD-Politiker, Mitglieder der 'Werteunion' und der bekannte Vertreter der 'Identitären Bewegung', Martin Sellner, teil. Im aktuellen Verfassungsschutzbericht heißt es über die 'Identitäre Bewegung': 'Die inhaltlichen Positionen und ihre darauf aufbauende Agitation stellen eine Missachtung der im Grundgesetz garantierten Menschenrechte dar, insbesondere der Menschenwürde sowie des Diskriminierungsverbots.





