PC startet beim Spielen plötzlich neu

Hallo zusammen, habe mir letzte Woche meinen ersten Pc zusammengebaut.

Folgendes habe ich verbaut: Prozessor: AMD Ryzen 5 7600X, 6C/12T, 4.70-5.30GHz, boxed ohne Kühler Mainboard: MSI MAG B650 Tomahawk WIFI Grafikkarte: AMD RX 7800 XT...

Weiterlesen:

ComputerBase »

Bayern Hof: 'Es wird von Woche zu Woche besser'Die Bayernliga Nord bei kicker.de &11042; Alle Infos zur Bayernliga Nord &11042; Tabelle - Spieltag - News - Transfers - Vereine &11042; Hier Amateurfußball erleben Weiterlesen ⮕

Den neuen Shooter der Battlefield-Macher könnt ihr jetzt kostenlos zocken!Einmal pro Woche präsentieren wir euch kostenlose Spiele, die Highlights der Woche und die neuen Releases für kommende Woche. Weiterlesen ⮕

Hallo NiedersachsenDas NDR Fernsehen sehen Sie im Netz live – rund um die Uhr. In Einzelfällen können wir Inhalte aus rechtlichen Gründen nicht im Livestream zeigen. Weiterlesen ⮕

FC 24: Büffelherde trifft Euro-Helden - so könnte Frankfurt ohne Abgänge spielenFrankfurt hat Europa in den letzten Jahren aufgemischt. Hätte Eintracht die besten Spieler nicht verkauft, wäre man Meisterkandidat in FC 24 - das Dreamteam. Weiterlesen ⮕

GPU-Team: AMD in China dementiert Gerüchte über EntlassungenStets höhere Hürden in China, dazu ein schwaches GPU-Geschäft – Entlassungen bei AMD im R&D-Center in Shanghai sollen die Folge sein. Die Entlassungen sollen dabei primär in der Radeon-Sparte erfolgen, auch wenn das Center, das seit 2006 existiert, in fast allen Bereichen von Ryzen bis Radeon... Weiterlesen ⮕

GPU Taktet in spielen bei 75 Grad runter[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke! :)] 1. Nenne uns bitte deine aktuelle Hardware: (Bitte tatsächlich hier auflisten und nicht auf Signatur verweisen, da diese von einigen nicht gesehen wird und Hardware sich... Weiterlesen ⮕