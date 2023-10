Northern Ireland Open 2023: Judd Trump gegen Barry Hawkins im Halbfinale - aller guten Dinge sind drei

Im Halbfinale der Northern Ireland Open kommt es am Samstagabend in Belfast schon zum dritten Mal in dieser Saison zum Duell zwischen Judd Trump und Barry Hawkins. Im Finale des European Masters in Nürnberg hatte Hawkins mit 9:6 gewonnen, bei den Wuhan Open revanchierte sich Trump mit 5:2. Im ersten Halbfinale in Nordirland trifft am Samstagnachmittag Jack Lisowski auf Chris Wakelin.

Mit einer 78 holte Trump in der hochklassigen Partie das 1:1, doch Maguire übernahm dank einer 74 wieder die Führung und gewann auch den umkämpften vierten Frame. Nach der Pause drehte Trump aber auf: Nach seinen Breaks von 109 und 81 Punkten stand es 3:3. Auch im siebten Frame schaffte Trump eine 53, doch Maguire erkämpfte sich die Führung zurück.Nach einer 71 von Trump zum 4:4 ging es in den Decider. In diesem entscheidenden Frame blieb Maguire ohne Punkt. Trump hat damit nun 18 Matches bei Ranglisten-Turnieren in Folge gewonnen. Er bleibt auf Kurs, als fünfter Spieler überhaupt drei Titel in Folge zu gewinnen.

Walden machte nicht viel falsch, hatte angesichts der Gala von Jack Lisowski aber keine Chance. Lisowski überzeugte mit seinem Lochspiel, mit seiner Ruhe und mit seinen präzisen Safeties. Zwei Fehler von Walden spielten eine entscheidende Rolle. Im ersten Frame verschoss er Rot mit dem Hilfsqueue und ermöglichte Lisowski so die Clearance zum 1:0.Im fünften Frame verschoss er Pink auf die Mitte und die Quittung war eine 81er-Clearance von Lisowski. headtopics.com

Seine eigentlich gute Form unterstrich Walden mit einer brillanten Total Clearance von 132 Punkten zum 1:1. Aber auch Lisowski schaffte mit einer 128 ein Century. Im sechsten Frame beendete er das Match mit einer 73. 97 Prozent Locherfolg standen für ihn zu Buche; im gesamten Spiel verschoss er nur drei Bälle.

Chris Wakelin setzte sich in einem nervösen Viertelfinale mit 5:2 gegen Yuan Sijun durch. Die ersten vier Frames hatten sich die beiden noch geteilt. Auch nach der Pause waren alle Frames umkämpft, aber Wakelin hatte jeweils das bessere Ende für sich. headtopics.com

