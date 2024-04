Palworld - Mehr als nur Freunde: Ein Aprilscherz von Pocketpair

Der erste April ist ein wundervoller Tag mit kreativen Witzen, die in ihrer Glaubwürdigkeit gerne stark schwanken und uns in die Irre führen. Besonders die beiden Aprilscherze von Pocketpair hat sich mit diesem Aprilscherz selbst übertroffen Palworld schickte ihren Schabernack bereits einen Tag früher herum und hatte mich dadurch ganz kurz verunsichert, ob dies nun ein Scherz sei oder die Realität, denn den angekündigten Release würde ich Pocketpair sogar abkaufen.

So stellte der Palworld-Entwickler eine Dating-Sim vor, die den Titel"Palworld - More than just Pals" trägt und am 1. April 2025 erscheinen soll. Etwas Puffer für die Fertigstellung und ein Konzept, das auch zu Lovander, dem liebeshungrigen Pal passt? An jedem anderen Tag hätte das eine normale Ankündigung des Entwicklers sein können. Leider wirkt der Inhalt der Ankündigung dann doch etwas zu überzoge

