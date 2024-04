Coppolas neuer Film Megalopolis erhält vielversprechende Reaktionen

Der Film Megalopolis erzählt die Geschichte einer fiktiven Version von New York, in der ein Architekt eine utopische Stadt aus den Trümmern errichten möchte. Doch der Bürgermeister will die Kontrolle behalten und die Stadt in den ursprünglichen Zustand zurückführen.

Der Film wurde in Los Angeles einem ausgewählten Publikum vorgeführt und erhielt vielversprechende Reaktionen.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



MeinMMO / 🏆 1. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

„Der wichtigste Film des Jahres“: Phänomenale Reaktionen zum neuen Film vom „Ex Machina“-SchöpferAuf dem SXSW hat „Civil War“ von Alex Garland seine Weltpremiere gefeiert. Und die ersten Reaktionen fallen unfassbar überwältigend aus...

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

„Nicht nur der beste, sondern der wichtigste Film des Jahres“: Phänomenale Reaktionen zu „Civil War“Auf dem SXSW hat „Civil War“ von Alex Garland seine Weltpremiere gefeiert. Und die ersten Reaktionen fallen unfassbar überwältigend aus...

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

„Nicht nur der beste, sondern der wichtigste Film des Jahres“: Erste Reaktionen feiern „Civil War“Auf dem SXSW hat „Civil War“ von Alex Garland seine Weltpremiere gefeiert. Und die ersten Reaktionen fallen unfassbar überwältigend aus...

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

Avatar: Der Cast der Serie schaut die eigenen Bewerbungsvideos und die Reaktionen sind Gold wertAvatar: The Last Airbender gibt euch jetzt einen etwas anderen Einblick in die Produktion. Hier seht ihr die Bewerbungsvideos des Casts, der direkt...

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

Chaos in Haiti: »Der Sieg der Gangs ist wie der Sieg der Taliban«Marodierende Banden, verhungernde Menschen, ein Premier, der seinen Rücktritt angekündigt hat: Haiti-Expertin Katja Maurer sagt, was dem bitterarmen Land in Mittelamerika droht und wie die Staatengemeinschaft helfen könnte.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Auf der Suche nach der Wahrheit: Der Lüge auf der SpurBei Vorwürfen von sexualisierter Gewalt steht vor Gericht oft Aussage gegen Aussage. Kann ein Lügendetektor helfen?

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »