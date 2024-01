Netflix setzt „Avatar – Der Herr der Elemente“ mit echten Schauspielern um

Nach dem Erfolg von „One Piece“ schnappt sich Netflix gleich das nächste Franchise und setzt es mit echten Schauspielern um. „Avatar – Der Herr der Elemente“ ist einer der erfolgreichsten Cartoons von Nickelodeon und handelt von dem jungen Aang, der als Avatar die Macht von Feuer, Wasser, Wind und Erde bändigen muss. 2010 gab es einen Realfilm, der jedoch nicht besonders beliebt war.

Es bleibt spannend, ob Netflix hier die nächste Erfolgsgeschichte hat oder genauso scheitern wird wie der Film vor 14 Jahren.Auch 2024 wird’s romantisch: Das Historiendrama, das die „Bridgerton“-Romane von Julia Quinn verfilmt, geht in die nächste Runde. Staffel drei wird sich auf die Beziehung von Lady Whistledown und Colin Bridgerton konzentrieren. Eine Hauptfigur fehlt dabei: Daphne Bridgerton. Schauspielerin Phoebe Dynevor entschied sich nach der zweiten Staffel, lieber bei anderen Projekten mitzuwirken.Cliffhanger sind gemein. Und ohne zu spoilern: Das offene Ende am Ende der ersten Staffel der Animationsserie „Arcane“ war vielen Fans besonders schmerzhaf





Besuch bei der Bundeswehr in Litauen: Der größte Nato-Fanklub der WeltIm Baltikum soll im Rahmen der „Zeitenwende“ dauerhaft eine deutsche Kampfeinheit stationiert werden. 800 Sol­da­t:in­nen sind schon vor Ort.

Der Mann, der Hertha einteHertha-Präsident Kay Bernstein ist gestorben. In seiner kurzen Zeit an der Spitze von Hertha BSC hat er viel bewegt. Er stand für einen Berliner Weg und kämpfte dafür, die Fans hinter der Fahne des Klubs zu einen. Von Till Oppermann

Demokratie in Polen: Der schwierige Start der Regierung TuskIn Polen versucht die neue Regierung unter Ministerpräsident Tusk, zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zurückzukehren. Die abgewählte PiS leistet Widerstand.

100 Tage Krieg im GazastreifenVor 100 Tagen haben Kämpfer der militant-islamistischen Terrororganisation Hamas Israel in einem beispiellosen Überfall angegriffen. Der Krieg, der seitdem im Gazastreifen geführt wird, ist der längste zwischen Israel und den Palästinensern seit der Gründung Israels vor 76 Jahren. Der Großteil der Bevölkerung Gazas ist auf der Flucht.

Ein Dorf in der Türkei: Das Ritual der SuppeIn einem kleinen Dorf im Nordosten der Türkei wiederholt sich seit rund einem Vierteljahrhundert jeden Freitag dasselbe Ritual. Eine ältere kurdische Frau kocht eine Suppe, um an ihren verschwundenen Sohn zu erinnern. Eine deutsche Regisseurin filmt das Erinnerungsritual.

Proteste der Bauern gegen Streich-Pläne der Ampel-RegierungEin Gespräch mit dem Agrarökonomen Klaus Müller über die wirtschaftliche Lage der Landwirte und die Auswirkungen der Streich-Pläne der Ampel-Regierung.

