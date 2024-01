Ein Dorf in der Türkei: Das Ritual der Suppe

In einem kleinen Dorf im Nordosten der Türkei wiederholt sich seit rund einem Vierteljahrhundert jeden Freitag dasselbe Ritual. Zu einer bestimmten Stunde des Tages kocht Hatice, eine ältere kurdische Frau, einen großen Topf Suppe – eben jene Suppe, die sie an einem Freitag vor sechsundzwanzig Jahren zubereitete, als ihr Sohn spurlos verschwand. Nachbarsfamilien kommen mit Kochgeschirr vorbei, um sich eine Portion abzuholen, auch der Vermisste bekommt den Tisch gedeckt.

Die deutsche Regisseurin Simone (Katja Bürkle) ist mit einem kleinen Team vor Ort, um das Erinnerungsritual zu filmen. Sichtbar fasziniert spricht sie von „immateriellen Denkmälern“. Natürlich wird Hatices Sohn auch an diesem Tag nicht zurückkehren, seine Präsenz aber ist auf geradezu geisterhafte Weise spürbar.Deutschland 2022. Regie und Buch: Ayşe Polat. Mit: Katja Bürkle, Ahmet Varlı, Çağla Yurga, Aybi Era, Maximilian Hemmersdorfer. 118 Minuten. Kinostart:





Tagesspiegel » / 🏆 42. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bundesregierung genehmigt kaum noch Rüstungsexporte in die TürkeiBundesregierung genehmigt kaum noch Rüstungsexporte in die Türkei

Herkunft: InvestingDE - 🏆 77. / 55 Weiterlesen »

Lehramtsstudentin erzählt von ihrem Leben in BrandenburgZwei rbb|24-Reporter sprechen mit einer Lehramtsstudentin an der Zapfsäule in Brandenburg und erfahren mehr über ihr Leben in einem Dorf und an der Universität.

Herkunft: rbb24 - 🏆 12. / 71 Weiterlesen »

Suppenkult: Die Vielfalt der deutschen SuppenNirgendwo ist die regionale Suppenvielfalt so groß wie in Deutschland - wir haben sogar ein Deutsches Suppen-Institut! Suppe geht immer, zu jeder Jahreszeit, zu jeder Tageszeit. Katharina Pflug und Manuel Kohler zeigen das vielleicht vielseitigste Gericht auf unseren Tafeln.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Trackhouse-Aprilia-Teambesitzer Justin Marks will nicht mit einem «shoestring budget» in die MotoGP einsteigenTrackhouse-Aprilia-Teambesitzer Justin Marks will nicht mit einem «shoestring budget» in die MotoGP einsteigen. Er will für Oliveira und Raúl Fernández sogar 2024-Werksbikes leasen, wie er im Exklusiv-Interview verriet.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Lens sichert sich mit einem 2:1-Sieg den dritten Platz in der Gruppe BAm letzten Spieltag in der Gruppenphase empfing Lens den FC Sevilla zum Heimspiel. Die Andalusier spielten eine dominante erste Hälfte, verpassten aber die Führung. In den zweiten 45 Minuten schlug Lens zweimal effektiv zu und sicherte mit einem glücklichen 2:1-Sieg den dritten Platz in der Gruppe B.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Persönlicher Erfahrungsbericht: Das Leben mit einem NeugeborenenEin frischgebackener Vater teilt seine Erfahrungen und Erkenntnisse über das Leben mit einem Neugeborenen.

Herkunft: swr3 - 🏆 62. / 61 Weiterlesen »