Nach tödlichem Pilz-Essen in Australien: Polizei nimmt Erin P. (49) fest

Wir möchten zwar zeitnah über diese Angelegenheit informieren, es ist jedoch wichtig, dass dies keine negativen Auswirkungen auf die aktuelle Untersuchung oder zukünftige Prozesse hat“, sagt Thomas. Vor voreiligen Schlüssen warnt er.„Ich möchte wirklich wiederholen, dass ich absolut keinen Grund hatte, diese Menschen, die ich liebte, zu verletzen“, zitiert BBC News Australia die Verdächtige.

Sie selbst sei nach der Mahlzeit ins Krankenhaus gekommen und habe eine Kochsalzlösung und Medikamente gegen die Vergiftung erhalten. Die Giftpilze, die ihre drei Gäste getötet hatten, sollen ihrer Ausführung nach Supermarkt-Champignons und getrocknete Pilze aus einem asiatischen Lebensmittelgeschäft gewesen sein.Doch die Festnahme der Polizei zeigt: Die Ermittler glauben offenbar nicht an Erin P.s Unschuld.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DERSPIEGEL: Fatale Vergiftung: Festnahme nach tödlichem Pilz-Mittagessen in AustralienDrei Menschen waren in Australien nach einem Essen gestorben – die Köchin überlebte die Mahlzeit. Nun wurde sie festgenommen. Die Polizei setzte in ihrem Haus spezielle Spürhunde ein.

Herkunft: derspiegel | Weiterlesen ⮕

STERNDE: Nach Hai-Angriff in Australien: Polizei sucht Leiche eines SurfersNach einer vermutlichen Hai-Attacke in Australien sucht die Polizei nach einem vermissten Surfer. Ein Augenzeuge beschrieb den Angriff: 'Es war grausam.'

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

KINODE: Nach Eklat und Doppel-Rauswurf im „Sommerhaus der Stars“: Dieses Paar rückt jetzt nachDer Prügelei-Eklat führte zum vorzeitigen Rauswurf von zwei Nachrücker*innen. Jetzt sorgen zwei ehemalige „Bachelor in Paradise“-Kandidat*innen..

Herkunft: KINOde | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Nach israelfeindlichem Post: Begnadigter Mainz-Profi El Ghazi legt nachErst freigestellt, dann nur abgemahnt: Nach seinem israelfeindlichen Post kehrt Anwar El Ghazi am Montag zu Mainz 05 zurück. Doch nun eskaliert der Fall: Der FSV Mainz sagt, der Spieler habe Reue gezeigt. Der Spieler sagt hingegen, dass er nichts bereue und meldet sich krank.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Rossi und Lorenzo in ThailandNach dem MotoGP-Test in Sepang reiste das Fiat-Yamaha-Duo nach Bangkok.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

BZBERLIN: Schwarzenegger: Handy ist morgens nach dem Aufstehen tabuArnold Schwarzenegger (76) greift nach dem Aufstehen nach eigener Aussage erst einmal nicht zum Smartphone.

Herkunft: bzberlin | Weiterlesen ⮕