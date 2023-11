Israel-News: Heftige Kämpfe zwischen israelischen Soldaten und Hamas in Gaza

Die Kassam-Brigaden hätten Soldaten dort und südöstlich der Stadt Gaza mit Panzerabwehrgranaten angegriffen Seit Beginn der Bodeneinsätze im Gazastreifen wurden mindestens 16 israelische Soldaten getötet. Mehrere von ihnen kamen ums Leben, als ihr Panzer des Typs Namer von einer Rakete getroffen wurde.Was ist eigentlich der Gazastreifen? Wer ist die Hamas? Und was macht die Palästinensische Autonomiebehörde? In unserem Glossar erklären wir die wichtigsten Begriffe im Nahostkonflikt.

Ob es sich bei den 7000 nur um ausländische Staatsangehörige oder auch um Palästinenser mit zweitem Pass handelt, teilt das Außenministerium in Kairo nicht mit. Offen ist auch, ob sich darüber hinaus weitere Ausländer in Gaza aufhalten, die nicht ausreisen wollen. Über welchen Zeitraum die Ausländer ausreisen sollten und ob es für die Öffnung des Grenzübergangs Rafah bereits eine Vereinbarung gebe, ist ebenfalls unklar.

Der Zentralrat der Juden fürchtet um den Rückhalt der deutschen Zivilgesellschaft nach dem Angriff der Hamas auf Israel. Die Resolution der Vereinten Nationen hatte einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen gefordert, ohne den Hamas-Terror zu verurteilen. Deutschland steht in der Kritik, weil es nicht mit Nein stimmte, sondern sich der Stimme enthielt."eine humanitäre Feuerpause" längst überfällig

"Ohne sie werden noch mehr Menschen getötet, die Lebenden werden weitere Verluste erleiden, und die einst pulsierende Gesellschaft wird für immer in Trauer versinken."berichtet Lazzarini. Kinder hätten ihn um einem Schluck Wasser und ein Stück Brot gebeten."Das war einer der traurigsten Tage in meiner Arbeit in der humanitären Hilfe", so Lazzarini.."Ich fordere erneut dringende Treibstofflieferungen.

