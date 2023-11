Medizinhistoriker und Historiker erhalten Herbert-Lewin-Preis 2023

Der Medizinhistoriker Dr. med. Amir Wechsler sowie der Historiker Aaron Pfaff sind am Freitagnachmittag im Berliner Jüdischen Museum mit dem „Herbert-Lewin-Preis 2023“ ausgezeichnet worden. Der Preis wird für Forschungsarbeiten verliehen, die sich mit der historischen Aufarbeitung der Rolle der Ärzteschaft im Nationalsozialismus beschäftigen.

Amir Wechsler überzeugte die Jury mit seiner Arbeit „Geschichte der verfassten Ärzteschaft auf dem Gebiet des heutigen Bundeslandes Baden-Württemberg von 1920 bis 1960“. Die 40 Jahre umfassende Analyse offenbart nach Ansicht der Jury die Verstrickungen der ärztlichen Standesorganisationen während der NS-Zeit sowie die Kontinuität der schuldhaften Akteure und deren Verbleiben in einflussreichen Positionen auch nach 1949. Unterstützt wurde die wissenschaftliche Arbeit von der Landesärztekammer Baden-Württember

