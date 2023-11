Promis für die Linkspartei: Zeichen eines Neuanfangs

Gute Nachrichten für die Linke: Die Grüne Cansin Köktürk wechselt in die Partei, der Sozialpolitiker Ulrich Schneider nähert sich wieder an.

Prominenter Neueintritt: die Sozialarbeiterin und Buchautorin Cansin Köktürk aus Bochum Foto: Finn Kantus BERLIN taz | Noch vor ihrem Parteitag kann die Linkspartei positive Nachrichten vermelden: Ulrich Schneider, der Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands und eine der prominentesten Stimmen in Sachen soziale Gerechtigkeit in Deutschland, nähert sich wieder seiner alten Partei an. 2022 war er nach sechs Jahren Mitgliedschaft aus der Linkspartei ausgetreten, weil er die pro-russischen Reden von Sahra Wagenknecht nicht mehr ertrug. Nun wird Schneider Teil einer Erneuerungskampagne, mit der die Linkspartei prominente Personen aus dem sozialen Bereich als Mitstreiter präsentieren will. Entwickelt wurde die Kampagne mit Vertretern von Gewerkschaften, sozialen Bewegungen und der Linksparte

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Deutschland Schlagzeilen Weiterlesen: TAZGEZWİTSCHER »

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

STERNDE: Sahra Wagenknecht will neue Partei gründen – das sagt die Linkspartei dazuBundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht will eine neue Parteigründen. Anfang kommender Woche will sie dies laut Medienberichten kommunizieren. Zunächst wi...

Herkunft: sternde | Weiterlesen »

TAGESSPİEGEL: Linkspartei zur Neugründung: Wagenknecht wird sich laut Schirdewan „deutlich rechts“ aufstellen müssenAus Sicht des Linken-Vorsitzenden ist die neue Partei von Sahra Wagenknecht keine Konkurrenz für die Linke, sondern für die AfD. Er sieht die Neugründung als Chance für die eigene Partei.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: PM junge Welt: Sahra Wagenknecht und neun weitere Abgeordnete treten aus der Linkspartei ausBerlin (ots) - Sahra Wagenknecht und neun weitere Bundestagsabgeordnete haben am Montag ihren Austritt aus der Partei Die Linke erklärt, um eine neue Partei aufzubauen. Junge Welt liegt die Austrittserklärung

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: Wagenknecht und weitere Abgeordnete aus Linkspartei ausgetretenBerlin - Sahra Wagenknecht ist nicht mehr Mitglied der Linkspartei . Sie sei am Morgen gemeinsam mit ihr und weiteren Bundestagsabgeordneten ausgetreten, sagte die bisherige Fraktionschefin Amira Mohamed

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

DERSPİEGEL: »Bündnis Sahra Wagenknecht«: Wagenknecht tritt mit neun Getreuen offiziell aus Linkspartei ausLange wurde spekuliert, jetzt ist es offenbar so weit: Sahra Wagenknecht stellt in der Bundespressekonferenz den Verein »Bündnis Sahra Wagenknecht« vor – aus dem dann eine neue Partei werden soll.

Herkunft: derspiegel | Weiterlesen »

DLFNACHRİCHTEN: - Wagenknecht tritt aus der Linkspartei aus und stellt Details zur Gründung ihrer eigenen Partei vorSahra Wagenknecht hat ihren Austritt aus der Partei 'Die Linke' erklärt. Zugleich hat sie in Berlin - wie angekündigt - erste Details zur Gründung ihrer eigenen Partei vorgestellt.

Herkunft: DLFNachrichten | Weiterlesen »