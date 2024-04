Maren Wolfs Sohn kann Fahrrad fahren

Maren Wolf s Sohn ist schon ganz schön groß! Die Influencer in und ihr Partner Tobias Wolf sind seit August 2020 stolze Eltern von Sohn emann Lyan. Nun feiern die YouTuber einen kleinen Meilenstein : Der Dreijährige kann schon Fahrrad fahren! In ihrer Instagram-Story filmt Maren ihren Sohn , wie er munter auf seinem kleinen Drahtesel herumrast. 'Lyan fährt einfach alleine Fahrrad', schreibt sie bewegt dazu.

'Jetzt ist es leider so, dass wir seit Anfang des Jahres probieren und eigentlich alles gut ist, aber es klappt einfach nicht', erklärten sie noch im September in einem gemeinsamen YouTube-Video. Aufgrund von gesundheitlichen Problemen mussten sie ihren Kinderwunsch dann erst mal hintanstellen. Vor allem Maren kämpft im Moment immer wieder mit ihrer Gesundheit. Kürzlich war sie schon zum vierten Mal in diesem Jahr im Krankenhaus.

Maren Wolf Sohn Fahrrad Fahren Influencer Meilenstein

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



promiflash / 🏆 112. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Christian Wolfs Baby von der Ex ist da - Romina Palm bricht ihr Schweigen!Es ist sicherlich keine leichte Situation für Romina Palm. Ihr neuer Freund Christian Wolf ist zum ersten Mal Vater geworden – mit seiner Ex Antonia Elena.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Christian Wolfs Ex bringt Baby zur Welt - Wie geht es Romina Palm jetzt?Es ist sicherlich keine leichte Situation für Romina Palm. Ihr neuer Freund Christian Wolf ist zum ersten Mal Vater geworden – mit seiner Ex Antonia Elena.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Christian Wolfs Ex bringt Baby zur Welt - Wie fühlt sich Romina Palm damit?Es ist sicherlich keine leichte Situation für Romina Palm. Ihr neuer Freund Christian Wolf ist zum ersten Mal Vater geworden – mit seiner Ex Antonia Elena.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Christian Wolfs Ex bringt gemeinsames Baby zur Welt - Das sagt seine aktuelle Freundin Romina Palm dazuEs ist sicherlich keine leichte Situation für Romina Palm. Ihr neuer Freund Christian Wolf ist zum ersten Mal Vater geworden – mit seiner Ex Antonia Elena.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Bauernverband fordert Abschuss eines Wolfs nach Angriff auf SchafsherdeNach dem mutmaßlichen Angriff eines Wolfes auf eine Schafsherde in Redderstorf (Landkreis Rostock) hat der Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern den Abschuss des Tieres gefordert.

Herkunft: ndr - 🏆 68. / 61 Weiterlesen »

USA: Wolfs-Quäler posiert mit schwer verletztem Tier in BarEin Jäger quält einen schwer verletzten Wolf, posiert mit dem Tier in einer Bar, ehe er es tötet. Seine Strafe fällt sehr milde aus.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »