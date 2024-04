Bauernverband fordert Abschuss eines Wolfs nach Angriff auf Schafsherde

Nach dem mutmaßlichen Angriff eines Wolf es auf eine Schafsherde in Redderstorf (Landkreis Rostock) hat der Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern den Abschuss des Tieres gefordert. Der Verband unterstütze die Forderung des betroffenen Schäfers nach einer sofortigen Entnahme des Wolf es, sagte Verbandspräsident Karsten Trunk."Es ist Zeit für konsequentes Handeln", so Trunk,"zum Schutz der Weidetierhaltung sind auch scheinbar unbequeme Entscheidungen unumgänglich".

Am Schutzstatus des Raubtiers ändert sich allerdings nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums nichts. Das Schießen eines Wolfes müsse weiterhin im Einzelfall geprüft werden, so die Behörde.Ein Schäfer hatte am Donnerstag in Redderstorf bei Bad Sülze 16 tote Schafe auf seiner Weide entdeckt. Drei Tiere der Herde mussten zudem wegen ihrer schweren Verletzungen eingeschläfert werden. Schäfer Ingo Stoll sagte dem NDR, bei dem Angriff seien mindestens fünfzehn weitere Tiere verletzt worden

Wolf Schafsherde Bauernverband Abschuss Angriff

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ndr / 🏆 68. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Abschuss von F-16-Kampfjets: Putin droht mit Angriff auf Nato-FlugplätzeSerbien ist weder Teil der EU, noch der Nato, und erkennt die Unabhängigkeit des Kosovo nicht an. Beide Länder führten von 1998 bis 1999 den blutigen Kosovokrieg.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Abschuss von F-16-Kampfjets: Putin droht mit Angriff auf Nato-FlugplätzeSerbien ist weder Teil der EU, noch der Nato, und erkennt die Unabhängigkeit des Kosovo nicht an. Beide Länder führten von 1998 bis 1999 den blutigen Kosovokrieg.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Abschuss von F-16-Kampfjets: Putin droht mit Angriff auf Nato-FlugplätzeSerbien ist weder Teil der EU, noch der Nato, und erkennt die Unabhängigkeit des Kosovo nicht an. Beide Länder führten von 1998 bis 1999 den blutigen Kosovokrieg.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Abschuss von F-16-Kampfjets: Putin droht mit Angriff auf Nato-FlugplätzeSerbien ist weder Teil der EU, noch der Nato, und erkennt die Unabhängigkeit des Kosovo nicht an. Beide Länder führten von 1998 bis 1999 den blutigen Kosovokrieg.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Abschuss von F-16-Kampfjets: Putin droht mit Angriff auf Nato-FlugplätzeSerbien ist weder Teil der EU, noch der Nato, und erkennt die Unabhängigkeit des Kosovo nicht an. Beide Länder führten von 1998 bis 1999 den blutigen Kosovokrieg.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Abschuss von F-16-Kampfjets: Putin droht mit Angriff auf Nato-FlugplätzeSerbien ist weder Teil der EU, noch der Nato, und erkennt die Unabhängigkeit des Kosovo nicht an. Beide Länder führten von 1998 bis 1999 den blutigen Kosovokrieg.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »