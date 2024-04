Marcel Brenner bereitet sich auf die Supersport-WM 2022 vor

Bis nächsten März ist Marcel Brenner in der Sportfördergruppe der Schweizer Armee und kann sich dort ideal auf die Supersport-WM 2022 vorbereiten. Der 24-Jährige will mit seinem diesjährigen Team VFT Yamaha weitermachen.Über die Moto2-Europameisterschaft wollte es Marcel Brenner in den GP-Sport schaffen. Doch finanziell wurde es immer schwieriger, deshalb wechselte der 24-Jährige für 2021 in die IDM Supersport ins Yamaha-Team von Koni Hess.

Mit VFT Yamaha soll es auch 2022 weitergehen. «Aktuell bin ich dabei, die Finanzierung mit den Sponsoren abzusichern», erzählte Brenner SPEEDWEEK.com. «Ich bin fast jeden Tag dran sie anzurufen und zu schauen, ob ich das hinbekomme. Wir müssen auch neue Firmen finden, die groß einsteigen, damit das möglich ist. Wenn ich hart daran arbeite, dann wird das gut. Ich habe noch Zeit, Fabio macht keinen Druck, er möchte unbedingt mit mir zusammenarbeiten.

Marcel Brenner Supersport-WM VFT Yamaha Sportfördergruppe Schweizer Armee

