Manyetik Levitasyon Treni İçin 85 Milyon Euro Harcanacak

80 bis 85 milyon Euro, manyetik levitasyon treninin ilk hattı için harcanacak. Bu, beş ila yedi kilometrelik bir alanın keşfedileceği düşünüldüğünde oldukça ucuzdur - özellikle bir pilot proje olarak. Duyuru beklenmedik bir şekilde geldi. Bu kadar beklenmedik geldi ki, Berlin'de CDU ile koalisyon yapan SPD'nin ulaşım uzmanı Tino Schopf bile projeye basın açıklamasında çok eleştirel bir şekilde yaklaştı.
Çünkü CDU Berlin'in grup başkanı Dirk Stettner ile konuştuğunda, ulaşım senatörü Manja Schreiner'dan, normalde Senato Dairesi aracılığıyla böyle bir projeyi hızlı bir şekilde basın açıklamasıyla duyurması beklenirken, hiçbir şey gelmedi. Bilgiler eksik, sadece yerel basın yeni manyetik tren sistemi hakkında konuşmuyor. Peki, bu 85 milyon Euro'ya ne alınır? Bu oldukça kolay bir şekilde bulunabilir, çünkü eski Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer dönemind
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