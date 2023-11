So reagieren Völler und Nagelsmann auf die DFB-Blamage gegen Österreich Nach zwei Niederlagen findet DFB-Sportdirektor Völler deutliche Worte. Dem Rat von Bundestrainer Nagelsmann sollten die Spieler für eine erfolgreiche EM folgen.hatte sich warm geredet. Davon zeugten nicht nur die Schweißperlen auf seiner Stirn, ebenso sein Tonfall.

Mit ruhigen Worten hatte er zunächstseine diplomatische Haltung selbst in erschütterten Grundfesten aufrechterhielt, redete sich Völler kurz vor Mitternacht in den Katakomben des Ernst-Happel-Stadions in Rage."Es geht vordergründig gar nicht ums nackte Ergebnis. Aber die Art und Weise, das ist nicht schön, das können wir uns nicht gefallen lassen", polterte der 63-Jährige. Wer weiß, welches Narrativ er noch gewählt hätte, hätte ihn nicht ein Medienverantwortlicher des Völler zeigte an diesem denkwürdigen Abend mehr Gefühle als die Nationalspieler zuvor auf dem Rasen. In den Ohren mussten dem Weltmeister von 1990 noch die teils verhöhnenden Gesänge der euphorisierten Austria-Fans dröhne





