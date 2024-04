Manchester City gewinnt gegen Crystal Palace

Manchester City hält den englischen Meisterschafts- Dreikampf offen und hat sich mit dem 21. Saisonerfolg Selbstvertrauen für das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions-League bei Real Madrid geholt. Der Titelverteidiger setzte sich in der Premier League mit 4:2 (1:1) bei Crystal Palace durch. Mit seinem 99. und 100. Tor für die Cityzens war Kevin De Bruyne (13./70.) der Spieler des Tages. Zudem trafen Rico Lewis (47. Minute) und Erling Haaland (66.) für das Team von Trainer Pep Guardiola.

Die Südlondoner waren bereits in der dritten Minute durch den Ex-Mainzer Jean-Philippe Mateta in Führung gegangen. Doch am Ende stand trotz des späten Treffers von Odsonne Edouard (86.) die verdiente Niederlage für den früheren Bundesliga-Coach Oliver Glasner an der Seitenlinie der Eagles fest, weil im zweiten Durchgang City seine Dominanz ausspielt

