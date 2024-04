Prinz William und Prinz Harry: Zu wenige Grenzen in der Kindheit?

Wurden Prinz William (41) und Prinz Harry (39) in ihrer Kindheit zu wenige Grenzen gesetzt? Die Royal-Expertin Ingrid Seward gibt gegenüber Fox News Digital preis, dass König Charles (75) wahrscheinlich einige Aspekte der Erziehung seiner Söhne bereue: 'Ich glaube, Charles bedauert es sehr, dass er nicht ein bisschen strenger war, denn das hätte den beiden Jungs vielleicht ein paar mehr Grenzen gesetzt.

' Zu Lebzeiten von Prinzessin Diana (✝36) übernahm vor allem die Mutter der beiden Royal-Brüder die Kindererziehung. Sie war hinter den Palasttüren für ihren unkonventionellen und lockeren Erziehungsstil bekannt, will die Chefredakteurin der 'Majesty' wissen. Diana legte viel Wert auf gemeinsame Zeit mit ihren Söhnen, plante Familienausflüge und kümmerte sich um William und Harrys Gefühlschaos, das mit dem Royal-Leben einherging. Im Gegensatz zu der fürsorglichen und liebevollen Art der Mutter pflegte Vater Charles eher ein formelles Verhältnis zu seinen Kindern, erzählt Ingri

