Mädchen beim Joggen von Wölfen verfolgt

Ein junges Mädchen ist beim Joggen in einem oberösterreich ischen Wald stück offenbar zwei Wölfe n begegnet. Eines der beiden Tiere soll die 13-Jährige sogar verfolgt haben. Zuletzt häuften sich die Wolfssichtungen in unserem Nachbarland. Diese Laufrunde wird eine 13-Jährige wohl so schnell nicht mehr vergessen.

Übereinstimmenden österreichischen Medienberichten zufolge sei das Mädchen alleine zum Joggen in den elterlichen Wald im Bezirk Freistadt aufgebrochen und habe sich dann bereits nach wenigen hundert Metern verfolgt gefühlt. Laut oe24.at habe die Teenagerin daraufhin die Kopfhörer aus den Ohren genommen und sei Die Familie berichtete gegenüber mehreren Nachrichtenportalen, dass die 13-Jährige offenbar in Todesangst die Flucht ergriffen habe – woraufhin scheinbar derHomepage des Landes OberösterreichWolfsabwehr auf vier Pfoten: Kuschelige Hündchen oder gefährliche Monster?entdeckt und von Passanten auf Video festgehalte

Mädchen Joggen Wölfe Wald Oberösterreich

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



chiemgau24 / 🏆 50. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Prinzessin Kate hat Krebs: Ein kleines Mädchen gibt ihr nach dem Schock jetzt HaltDamals hat Prinzessin Catherine Mila (8) beim Kampf gegen den Krebs unterstützt – und sie konnte ihn besiegen. Jetzt will Mila für die Prinzessin da sein.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Mädchen lädt Freundin zum Übernachten ein - Eltern wollen vorher kontrollierenEin achtjähriges Mädchen lädt eine Freundin zu einem Übernachtungsbesuch ein. Deren Eltern bestehen darauf, vorher die Wohnung des alleinerziehenden Vaters zu überprüfen.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Mädchen (8) lädt Freundin zum Übernachten ein - Eltern wollen erst kontrollierenEin achtjähriges Mädchen lädt eine Freundin zu einem Übernachtungsbesuch ein. Deren Eltern bestehen darauf, vorher die Wohnung des alleinerziehenden Vaters zu überprüfen.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Mädchen lädt Freundin zum Übernachten ein, Eltern kommen vorher kontrollierenEin achtjähriges Mädchen lädt eine Freundin zu einem Übernachtungsbesuch ein. Deren Eltern bestehen darauf, vorher die Wohnung des alleinerziehenden Vaters zu überprüfen.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Mädchen lädt Freundin zum Übernachten ein, doch Eltern wollen erst kontrollierenEin achtjähriges Mädchen lädt eine Freundin zu einem Übernachtungsbesuch ein. Deren Eltern bestehen darauf, vorher die Wohnung des alleinerziehenden Vaters zu überprüfen.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Mädchen (8) lädt Übernachtungs-Freundin ein - Eltern wollen vorher kontrollierenEin achtjähriges Mädchen lädt eine Freundin zu einem Übernachtungsbesuch ein. Deren Eltern bestehen darauf, vorher die Wohnung des alleinerziehenden Vaters zu überprüfen.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »