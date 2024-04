Renault präsentiert den aufgefrischten Captur

Renault stellt den aufgefrischten Captur vor. Das Modell ist nach dem Clio das nächste Fahrzeug, das die neue Design sprache von Design chef Gilles Vidal übernimmt. Beim Antrieb steht weiter auch ein Vollhybridsystem zur Auswahl bereit. „Die Neuauflage übernimmt die Vielseitigkeit , die Zweifarblackierung sowie das großzügige Platzangebot im Innenraum seines Vorgängers. Dazu kommt eine Reihe innovativer Hightech -Ausstattungsdetails“, so der Hersteller.

„Das innen wie außen noch ausdrucksstärkere Design bietet mit der neuen Esprit Alpine-Version einen unverwechselbaren Mix aus Eleganz und Sportlichkeit. Den Innenraum kennzeichnen neue Polsterbezüge und neu gestaltete Armaturentafeln.“ „Das je nach Version erhältliche Multimediasystem OpenR Link mit integriertem Google bietet mit der Top-Technologie Android Automotive 12 eine Premiere im B-Segment“, heißt es weite

Renault Captur Design Vielseitigkeit Hightech Multimediasystem

