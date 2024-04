Lothar Matthäus kritisiert FC Bayern nach Niederlage gegen Arsenal

Lothar Matthäus geht nach der Pleite im Klassiker hart mit dem FC Bayern ins Gericht und erklärt, warum die Bayern-Stars gegen Arsenal eigentlich keinen Trainer brauchen. Zudem nennt der Sky Experte Gründe für eine Nagelsmann-Rückkehr. Muss man sich als Bayern-Fan Sorgen machen, dass die Mannschaft mit einer ähnlich schlechten Leistung wie gegen Borussia Dortmund gegen Arsenal aus der Champions League fliegt? Nein.

Auch wenn man es nicht laut sagen darf, aber es ist ein wenig nachvollziehbar, dass die Bayern-Stars beim Spiel gegen Dortmund nach dem erneuten späten Sieg der Leverkusener ein wenig die Köpfe haben hängen lassen. Die Meisterschaft und da sind wir uns, glaube ich alle einig, war auch mit zehn Punkten Rückstand quasi futsch (zur Bundesliga-Tabelle). Ich habe sogar ein kleines bisschen Verständnis, dass sich Thomas Tuchel nach dem Spiel hinstellt und dem Tabellenführer zur Meisterschaft gratulier

