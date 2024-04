Lizzo widerspricht Gerüchten über Rückzug aus der Musikindustrie

Vor wenigen Tagen sorgte Lizzo mit einem Instagram-Post für Aufsehen, in dem sie erklärte: „I quit“. Jetzt meldet sich die Sängerin erneut zu Wort um Missverständnisse auszuräumen.Die amerikanische Musikerin Lizzo (35) hat Interpretationen widersprochen, sie habe mit den Worten „I quit“ (auf Deutsch: Ich hör auf) einen Rückzug aus dem Musikgeschäft angedeutet. „Wenn ich sage „Ich höre auf“, dann meine ich: Ich höre auf, negativer Energie Aufmerksamkeit zu schenken.

Was ich nicht beenden werde, ist die Freude meines Lebens, nämlich Musik zu machen, Leute miteinander zu verbinden.“ Sie wisse, sie sei nicht die einzige Person, die oft mit negativen Kommentaren zu kämpfen habe. Vor ein paar Tagen hatte ein Post der Rapperin und Sängerin Aufsehen erregt, in dem es am Ende hieß „I quit“ (Ich hör auf). Sie habe es satt, sich in ihrem Leben und im Internet herumschubsen zu lassen. Sie müsse sich ständig gegen Lügen wehren, die über sie erzählt würde

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



weserkurier / 🏆 55. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Sängerin: Lizzo deutet Rückzug aus Musikgeschäft anLondon/Los Angeles - Die US-Musikerin Lizzo hat ihren Rückzug aus dem Musikgeschäft angedeutet. Das geht aus einem Beitrag auf ihrem Instagram-Account

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Lizzo deutet Rückzug aus Musikgeschäft anSie will aufhören, schreibt die Musikerin auf Instagram - Ist das das Ende ihrer Karriere? Seit Tänzerinnen mit Vorwürfen gegen Lizzo an die Öffentlichkeit ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Lizzo deutet Rückzug aus Musikgeschäft anSie will aufhören, schreibt die Musikerin auf Instagram - ist das das Ende ihrer Karriere? Seit Tänzerinnen mit Vorwürfen gegen Lizzo an die Öffentlichkeit gegangen sind, bricht die Kritik nicht ab.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Statement auf Instagram: US-Musikerin Lizzo deutet Rückzug aus Musikgeschäft an»Ich höre auf«: Mit diesen Worten hat Sängerin Lizzo einen Instagram-Beitrag beendet, in dem sie über Lügen und Angriffe berichtet. Seit dem vergangenen Jahr wird ihr wiederum Diskriminierung vorgeworfen.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Lizzo deutet Rückzug aus Musikgeschäft anLondon/Los Angeles - Sie will aufhören, schreibt die Musikerin auf Instagram - Ist das das Ende ihrer Karriere? Seit Tänzerinnen mit Vorwürfen gegen Lizzo an die Öffentlichkeit gegangen sind, bricht die Kritik nicht ab.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Lizzo deutet Rückzug aus Musikgeschäft anSie will aufhören, schreibt die Musikerin auf Instagram - Ist das das Ende ihrer Karriere? Seit Tänzerinnen mit Vorwürfen gegen Lizzo an die Öffentlichkeit gegangen sind, bricht die Kritik nicht ab.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »