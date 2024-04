Leverkusen kurz vor dem Titelgewinn

Leverkusen steht unmittelbar vor dem Titelgewinn . Im Heimspiel gegen Bremen könnte Bayer die Meisterparty starten - sogar schon vorher. Trainer Alonso zeigt sich überrascht. Kurz vor dem ersten deutschen Meistertitel der Vereinsgeschichte wollten auch die Profis von Bayer Leverkusen keine Fußballfloskeln mehr bemühen. "Uns muss bewusst sein, dass wir ab heute über den Titel reden können, weil wir wirklich Geschichte schreiben können", sagte Mittelfeldspieler Granit Xhaka nach dem 1:0 beim 1.

FC Union Berlin - dem 41. Pflichtspielen nacheinander ohne Niederlage. Mit einem Heimsieg gegen Werder Bremen am kommenden Sonntag kann die Werkself den Titel Vizekusen endgültig vergessen machen. Verlieren die Bayern am Samstag zuvor gegen den 1. FC Köln, ist Leverkusen sogar ohne eigenes Zutun uneinholbar. "Es ist ein Traum für ganz viele. Dass wir das früh schaffen können, ist umso schöner. Das verdient ganz großen Respekt für die Mannschaft", schwärmte Xhak

