Leon Draisaitl führt Edmonton Oilers zum Sieg gegen Calgary Flames

Eishockey -Star Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben gegen ihren Erzrivalen Calgary Flames gewonnen. Im sogenannten Battle of Alberta - benannt nach dem kanadischen Bundesstaat - siegte das Team des deutschen Stürmers am Samstag (Ortszeit) mit 4:2 (1:0, 1:1, 2:1). Die Oilers konnten am Tag zuvor die Playoff-Teilnahme perfekt machen. Mit seinem 40. Saisontreffer schoss der Kölner die Oilers kurz vor dem Ende des ersten Drittels in Führung.

Ohne den an der Schulter verletzten Tim Stützle haben die Ottawa Senators nach dem 3:4 (0:3, 1:1, 2:0) gegen die New Jersey Devils auch rechnerisch die Playoff-Qualifikation verpasst. Wie lange der Top-Stürmer ausfallen wird, ist nicht bekannt

Eishockey Leon Draisaitl Edmonton Oilers Calgary Flames Tim Stützle Ottawa Senators Playoff-Qualifikation

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SkySportNews / 🏆 100. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

NHL: Leon Draisaitl schießt Edmonton Oilers zu Overtime-Sieg gegen Montreal CanadiensDer deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers im Duell mit den Montreal Canadiens in der Overtime zum Sieg geschossen.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

NHL: Leon Draisaitl verliert mit den Edmonton Oilers Krimi gegen ColoradoDie Highlights der Partie Columbus Blue Jackets gegen Ottawa Senators im Video.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Leon Draisaitl gewinnt mit Edmonton Oilers gegen Los Angeles KingsDeutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat trotz des Endes seiner Torserie die Edmonton Oilers zu einem wichtigen Erfolg im Play-off-Rennen geführt.

Herkunft: Sky Sport News HD - 🏆 15. / 68 Weiterlesen »

Edmonton Oilers können beim NHL-Sieg über Canadiens auf Leon Draisaitl zählenLeon Draisaitl ist beim Overtime-Sieg der Edmonton Oilers der entscheidende Mann. Für andere deutsche NHL-Stars setzt es mitunter deutliche Niederlagen.

Herkunft: SkySportNews - 🏆 100. / 51 Weiterlesen »

Leon Draisaitl überzeugt mit vier Scorerpunkten bei Sieg der Edmonton OilersDer deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl hat beim 7:2-Sieg der Edmonton Oilers gegen die Washington Capitals mit vier Scorerpunkten überzeugt. Edmonton liegt als fünftbestes Team im Westen klar auf Kurs Richtung Playoffs.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers sind für die NHL-Playoffs qualifiziertEishockey-Star Leon Draisaitl hat mit seinen Edmonton Oilers einen deutlichen Sieg gefeiert und sich so den Einzug die NHL-Playoffs gesichert.

Herkunft: SkySportDE - 🏆 116. / 51 Weiterlesen »